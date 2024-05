Napoleońskie ślady we Wschowie, zasłużony pastor, japońskie bestie i spacer po lapidarium. Trzy dni super atrakcji w ramach Nocy Muzeów

Teschner to pastor, urodzony we Wschowie kompozytor i kaznodzieja. Uczęszczał do gimnazjum w Zittau w Saksonii i uczył się pod kierunkiem Johanna Klee. W 1602 roku rozpoczął studia z teorii muzyki, filozofii i teologii u Bartholomäusa Gesiusa na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Odrą. Był autorem muzyki kilku hymnów religijnych jak: „Uwielbienie Ciebie, Baranku” czy „Ty, który pojawiłeś się dla zbawienia” - z 1613 roku.