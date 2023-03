Nastolatka z Zielonej Góry sprawiła, że Cleo poczuła się, jak na puchatej chmurce. Co się stało w programie The Voice of Kids?

Lubuszanie w telewizji. Zielonogórzanka podbija The Voice of Kids

– Pola Płowiak z klasy 1tnn zakwalifikowała się do ogólnopolskiego programu The Voice of Kids. W sobotę został wyemitowany odcinek, w którym Pola zaprezentowała swoją piosenkę. Zaśpiewała tak pięknie, że oczarowała jury konkursu – poinformowała szkoła, w której się uczy się nastolatka, Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze. Nauczyciele przyznają, że będą trzymać kciuki za swoją uczennicę i życzą jej dalszych sukcesów w konkursie.

W sobotę, 11 marca w TVP 2 można było zobaczyć Polę w programie talentów wokalnych dzieci i młodzieży oraz usłyszeć w jej wykonaniu znaną piosenkę „Always on My Mind”.

Zobacz i posłuchaj piosenki „Always on My Mind” w wykonaniu Poli Płowiak: