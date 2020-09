Nauczyciele się boją i odchodzą z pracy. Kto będzie uczył nasze dzieci? Edukacja w czasach pandemii koronawirusa

Także i w Lubuskiem wielu pedagogów nie chce ryzykować. Rezygnują z dorobienia sobie emeryci, którzy mieli po kilka godzin w szkole. Często bywa tak, że nauczyciel, by mieć etat, musi go uzupełniać w kilku szkołach. A to zwiększa ryzyko zakażenia się, więc i takie osoby decydują się odejść ze szkoły.

- Nie tylko z tego powodu to będzie bardzo trudny rok. Trudny przyciągnąć młodych do zawodu, skoro po studiach nauczyciel stażysta dostanie wynagrodzenie niewiele ponad dwa tysiące złotych brutto - mówi prezes Lubuskiego Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego Bożena Mania.