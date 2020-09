Nauczyciele: To żadne podwyżki! Nikt nie przyjdzie uczyć dzieci za takie pieniądze

- Całe życie marzyłam, by zostać nauczycielką. Dlatego wybrałam studia pedagogiczne. W przyszłym roku je kończę, ale na pewno nie będę się starała o pracę w szkole – mówi Ewelina z Zielonej Góry. – Lubię pracę z dziećmi, ale jak patrzę na zarobki i jak jest obecnie traktowany ten zawód, to na pewno się zdecyduję się na zatrudnienie przy tablicy. Ewelina dodaje, że chciałaby założyć rodzinę, mieć własne dzieci. Jej chłopak tez kiedyś myślał o pracy z dziećmi/ Ale mu przeszło po zeszłorocznych strajkach i pokazaniu, gdzie rząd mam pedagogów…

- Myślałam, że powoli z każdym rokiem nasza sytuacja będzie się poprawiać i dojdziemy do punktu, w którym zawód nauczyciela będzie godziwie opłacany. Nic na to nie wskazuje. Teraz grosze, a w przyszłym roku nic nie dostaniemy – mówi nauczycielka z jednej z zielonogórskich podstawówek.

O podwyżki nauczyciele walczą od lat

Od lat ZNP domaga się właściwych regulacji płacowych. Złożyło w Sejmie projekt ustawy o powiązaniu płacy nauczycielskiej z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. To zdaniem pedagogów, byłoby sprawiedliwym rozwiązaniem.

- To, co teraz nam zaproponowano, to nie jest żadna podwyżka, a regulacja płac, która wynosi 6 procent. One nie zadowalają nauczycieli, nie realizuje tego, czego oczekujemy od ministra edukacji dla tak ważnego zawodu, jakim jest zawód nauczycieli – mówi prezes lubuskiego ZNP Bożena Mania. – Dziś średnia płaca w gospodarce jest wyższa o prawie tysiąc złotych niż płaca nauczyciela.

Nauczyciele rezygnują z pracy, a młodzi?

Tymczasem w szkołach coraz trudniej o młodych nauczycieli. A starsi odchodzą, w szybszym przejściu na emeryturę „pomaga” pandemia koronawirusa. Inni, którzy obawiają się zakażeń, biorą roczne urlopy zdrowotne.

- Luka pokoleniowa będzie się pogłębiać. Nikt nie przyjdzie do zawodu, jeśli nadal takie będą zarobki. A analiza przyszłorocznego budżetu wskazuje, że za rok żadnych podwyżek nie będzie – dodaje B. Mania.

Jakie zatem będą podwyżki teraz?