Nawet jeśli to spotkanie Stali Gorzów z Unią Leszno niczego nie rozstrzygnie, wygrana będzie cenna

- Na pewno na początku sezonu brylowaliśmy nad przeciwnikami, byliśmy idealnie przygotowani do sezonu, a inni mieli troszeczkę kłopotów, które wykorzystaliśmy. Przyszedł jednak okres, gdzie to się powoli wyrównuje, my też złapaliśmy w niektórych formacjach lekką zadyszkę, niemniej cała siła naszego zespołu to jest czwórka liderów - seniorów, a jeżeli zawodnicy z formacji juniorskiej czy do lat 24 dorzucają punkty, to jest nam łatwiej wygrywać - powiedział opiekun gorzowian i zaraz dodał, czy młodzieżowiec Kamil Nowacki może być zdolny do jazdy po upadku w pojedynku z „Aniołami”. - Przechodzi rehabilitację. Nie ma złamań. Trzeba więc być optymistycznie nastawionym - zakończył prowadzący stalowców.