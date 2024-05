Nie będzie meczu Stal Gorzów – Unia Leszno. Speedway Ekstraliga odwołała spotkanie

Mecz stalowców z unistami miał się odbyć w piątek 31 maja o 18.00. Na niespełna dwadzieścia trzy godziny wcześniej Speedway Ekstraliga opublikowała jednak komunikat:

W związku z niekorzystnymi prognozami pogody Ekstraliga Żuzlowa sp z o.o. odwołuje mecz między EBUT.PL STALĄ a FOGO UNIĄ (7. runda).

Nowy termin zostanie podany w osobnym komunikacie Speedway Ekstraligi.

To już drugi w tym tygodniu mecz Stali, który nie dojdzie do skutku. Przypomnijmy: we wtorek 28 maja gorzowianie mieli rozegrać mecz z ZooLeszcz GKM-em Grudziądz. W godzinie rozpoczęcia meczu jednak padało. Po ściągnięciu przepuszczającej wodę plandeki, która zakrywała tor, okazało się, że trzeba na nim wykonać dodatkowe prace. Na próbę toru wyjechali tylko gorzowianie. Kilkadziesiąt minut później sędzia ogłosił obustronny walkower, twierdząc, że obie drużyny odmówiły startu w spotkaniu.

