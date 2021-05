Nie myślcie, że biedronki azjatyckie Wam odpuściły. Już gryzą

Z tym pytaniem zwróciliśmy się do prof. Jerzego Karga z Instytutu Nauk Biologicznych UZ. - A policzył pan kropki - zapytał - Niestety, nie dałem owadowi szansy, ale była pomarańczowa, a nie czerwona. - Tak, czyli to była ona, biedronka azjatycka, pięknie nazywająca się harmonia axyridis. I nic dziwnego, że padł pan jej ofiarą...

Co to za owady w Zielonej Górze? "Jest ich w mieście pełno, wlatują do mieszkań"

Okazuje się bowiem, że to raczej harmonia padła moją ofiarą. Bo, jak tłumaczy prof. Karga, niebożę chciała tylko napić się z mojej skóry, przy okazji uzupełniając braki soli mineralnych. A że ma duże szczęki, to wzięła i zawadziła... - Ta biedronka jest u nas już kilka lat i zaliczamy ją do gatunków zdecydowanie inwazyjnych - dodaje naukowiec. - Wypiera naszą siedmiokropkę. Jest po prostu znacznie bardziej żarłoczna, a że oba gatunki żerują na mszycach, dla rodzimych biedronek często brakuje już pokarmu.

Rzeczywiście w masowej skali przybysze z Azji pojawiają się u nas raczej jesienią. Jest to bowiem gatunek ciepłoluby i owady szukają miejsc, żeby przezimować. W ich poszukiwaniu potrafią nawet przemierzyć kilkaset kilometrów i próbować wprowadzać się nawet do naszych domów.

Groźne dla alergików

Czy mogą być niebezpieczne?

- Oczywiście czytałem, że mogą być na nie uczuleni alergicy, ale nie spotkałem się z takim przypadkiem - mówi prof. Karga. - To już musi być ktoś uczulony na wszystko...

Biedronki azjatyckie są średniej wielkości. Wyróżniają się zmiennym ubarwieniu pokryw. Mogą występować w kolorze od żółtego i pomarańczowego, przez czerwone aż do czarnego. Co najważniejsze, liczba kropek biedronek azjatyckich wynosi od 0 do 23.

Biedronki azjatyckie spotkać można w różnych środowiskach, głównie na krzewach i drzewach liściastych, także na terenach zurbanizowanych.