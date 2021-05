Nie tylko zielonogórskie Zacisze wiosną tonie w różowych kwiatach. Na osiedlu Łużyckim właśnie zaróżowiły się drzewa. Jest bajecznie! Natalia Dyjas-Szatkowska

- Ostatnio pisaliście o pięknie kwitnących drzewach na ulicy Prostej w Zielonej Górze - mówi nasz Czytelnik. - A my, na osiedlu Łużyckim, też mamy się czym pochwalić. U nas właśnie kwitną głogi. I wygląda to pięknie. To trzeba zobaczyć.