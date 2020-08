Nie wydrukowali ulotek anty-LGBT, zleconych przez narodowców. Firma tłumaczy: nie drukujemy materiałów zawierających dyskryminujące treści

Wydrukujemy.to jest zielonogórską drukarnią internetową prowadzoną przez firmę Dalej Razem - przedsiębiorstwo społeczne, które powstało z myślą o wspieraniu osób z autyzmem. By pokazać, że mogą one i chcą pracować. W ramach firmy Dalej Razem oprócz drukarni działają jeszcze inne inicjatywy (np. prowadzenie szkoleń, czy produkcja toreb).

Jak decyzję o niewydrukowaniu materiałów tłumaczy sama drukarnia?

- Jeżeli ulotka lub treści przesłane do druku są niezgodne z prawem, to sytuacja jest dosyć oczywista - mówi Mateusz Andrysiak prezes firmy Dalej Razem. - Natomiast jeżeli uznajemy, że treści, zawarte na materiałach, które mamy drukować, nawołują do dyskryminacji jakichś grup, do przemocy czy też nienawiści, wtedy klient otrzymuje taki komunikat. Sytuacja różni się od analogicznych tym, że teraz klient zdecydował się to upublicznić. Natomiast do tej pory już kilka zleceniodawców taki komunikat od nas dostało.