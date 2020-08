Niebezpieczna pogoda w Lubuskiem. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Porywy nawet do 90 km/h!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla województwa lubuskiego ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnymi wiatrami

Ostrzeżenie obowiązuje od środy, 26 sierpnia, od godz. 12 do godz. 3 w nocy w czwartek

IMGW ostrzega przed burzami w Lubuskiem

IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla województwa lubuskiego przed silnymi wiatrami. Mocno wiać będzie w środę, 26 sierpnia w całym regionie. Niebezpieczne zjawiska mogą występować od środy 26 sierpnia od godz. 12, do godz.3 w nocy w czwartek.

Ostrzeżenie IMGW obejmuje powiaty:

gorzowski

Gorzów Wielkopolski

krośnieński

międzyrzecki

nowosolski

słubicki

strzelecko-drezdenecki

sulęciński

świebodziński

wschowski

Zielona Góra

zielonogórski

żagański

żarski

Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 35 km/h,

w porywach do 75 km/h, lokalnie do 90 km/h, południowo-zachodniego i zachodniego.