Niedobrze. Żużlowcy Marwis.pl Falubazu Zielona Góra przegrali u siebie z Motorem Lublin

Być może zawodnicy Falubazu stracili atut własnego toru przez to, że w ostatnim tygodniu pogoda płatała im figle i rozegranie meczu było zagrożone, ale najważniejsze było to, że ich rywale szybciej rozszyfrowali tajniki nawierzchni przy W69. Mimo tego, że trener zielonogórzan Piotr Żyto tuż przed spotkaniem reporterowi telewizji Eleven Sports mówił:

Jeśli zielonogórzan nie zaskoczyła specyfika nawierzchni toru, to na pewno musiał ich zaskoczyć znakomity refleks lublinian na starcie. A jeśli nie refleks, to z pewnością ustawienia motocykli na najważniejszy moment wyścigu, czyli start. Bo żużlowcy Motoru w większości wyścigów osiągali przewagę nad gospodarzami już na pierwszym łuku. I to od samego początku spotkania mimo, że po trzech wyścigach Falubaz prowadził 10:8. Goście z pewnością osiągnęliby lepszy wynik, gdyby nie m.in. defekt motocykla Grigorija Łaguty, który prowadził w pierwszej gonitwie.

Później przyjezdni jeszcze kilka razy mieli pecha, gdy na punktowanych pozycjach psuły im się motocykle. Mimo to przebieg meczu wskazywał na to, że kontrolują to, co dzieje się na zielonogórskim torze. Po siódmym wyścigu Motor prowadził 27:21, wtedy trener Piotr Żyto zastosował pierwszą rezerwę taktyczną. Nie udała się, bo Max Fricke był dopiero trzeci, a to oznaczało, że w kolejnym biegu znów zielonogórzanie mogli skorzystać z „taktyka”. Pojechał najskuteczniejszy w Falubazie Patryk Dudek. Rezerwa jednak znów nie była skuteczna, bo „Duzers” przegrał z juniorem Wiktorem Lampartem. Goście wygrywali 33:27.