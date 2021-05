Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

W niedzielę, 16 maja, odwiedziliśmy zielonogórską giełdę przy Zjednoczenia, by sprawdzić dla Was, co tutaj można znaleźć.



Od wczesnych godzin rannych ruch był tu spory i wielu mieszkańców zdecydowało się na zakupy. Na giełdzie możesz znaleźć nie tylko ubrania, ale też meble ogrodowe, rowery, chemię, słodycze, warzywa... Zresztą! Zobaczcie na fotografiach, co znaleźliśmy tutaj w niedzielę>>>



