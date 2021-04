Niemcy wprowadzają "hamulec bezpieczeństwa". Dla niektórych landów oznacza to twardy lockdown

Ustawa o ochronie przed infekcjami wprowadza tak zwany hamulec bezpieczeństwa, czyli twardy lockdown. Dotychczas kwestie obostrzeń poszczególne kraje związkowe regulowały we własnym zakresie. Teraz wdrażanie obostrzeń jest już jednolite.

Godzina policyjna w Niemczech

Nowe przepisy weszły w życie w sobotę, 24 kwietnia, i będą obowiązywały najpóźniej do 30 czerwca. Według nich jeśli w ciągu tygodnia, w danym mieście bądź powiecie, chorych na COVID-19 będzie więcej niż 100 osób na 100 tysięcy, i próg ten będzie przekroczony przez trzy dni z rzędu, wówczas wprowadzona zostanie godzina policyjna.

W przypadku wprowadzenia tego ograniczenia, od godziny 22 do 5 rano nie będzie można opuszczać posesji, ani mieszkań. Wyjątkiem będą nagłe sytuacje, jak wypadki medyczne, konieczność opieki nad bliskimi lub zwierzętami, obowiązki zawodowe oraz prawo do kontaktu z dzieckiem. Do północy będą dozwolone spacery i bieganie, jednak w pojedynkę.