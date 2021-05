Niemcy znoszą obostrzenia dla Polaków. Polska nie jest już obszarem wysokiego ryzyka. Jakie zmiany nas czekają? Od kiedy wchodzą w życie?

Niemcy wykreślają Polskę z obszarów wysokiego ryzyka (zmiana ta pojawi się 30 maja), a to oznacza spore zmiany w zasadach przekraczania polsko - niemieckiej granicy. Od kiedy?

Takie restrykcje, jak obowiązkowy test i kwarantanna dotyczą tych osób, które w ciągu ostatnich 10 dni przebywały na terenie "niebezpiecznego" pod względem epidemiologicznym obszarze. A skoro Polska z tej listy wykreślona zostaje dopiero 30 maja, to oznacza, że na swobodne podróżowanie musimy poczekać do 8 czerwca.

Chociaż można stwierdzić, że skoro od 30 maja Polska nie jest już traktowana jako obszar wysokiego ryzyka, to podróże bez testów i kwarantanny będzie można odbywać dopiero od 8 czerwca . Jak to możliwe?

Co ma się zmienić? Polscy podróżni nie będą już musieli mieć ze sobą w czasie podróży wyniku testów na koronawirusa i nie będą musieli odbywać kwarantanny.

Dzięki temu, że nasi sąsiedzi zza Odry przestają uważać Polskę za obszar wysokiego ryzyka w związku z pandemią koronawirusa, zmienią się zasady podróżowania do Niemiec.

Podróż z Niemiec do Polski i obowiązujące obostrzenia

Jak widać Niemcy, powoli luzują obostrzenia. Polska natomiast jeszcze zasad wjazdu z Niemiec do Polski nie zmieniła. Każda osoba, wjeżdżająca z Niemiec do Polski musi wykonać test na koronawirusa. Ta zasada obowiązuje do 5 czerwca. Na ten moment nie jest znana data jego zniesienia.

Jest jednak wyjątek od tej reguły. Obowiązek ten nie dotyczy pracowników transgranicznych, ozdrowieńców oraz osób zaszczepionych.

