Niemożliwe stało się faktem. Udało się zebrać miliony na terapię genową Ani Orłowskiej z Zielonej Góry. Kiedy zostanie podany cenny lek?

Ania Orłowska przyszła na świat w czerwcu 2020 roku. Tuż po urodzeniu dostała 10 punktów w skali Apgar. Początkowo rozwijała się jak inne zdrowe noworodki. Ale po kilku tygodniach rodziców Ani zaniepokoiło to, że jest bardziej wiotka od innych maluchów w jej wieku, że prawie w ogóle nie płacze. Zaczęli szukać przyczyny. Wreszcie postawiono diagnozę – SMA 1 – rdzeniowy zanik mięśni . Tak zaczęła się walka państwa Orłowskich. O zdrowie ich dziecka.

- Jedynie co nam pozostaje, prócz codziennych starań, by Ania poczuła naszą bezgraniczną miłość, to walka o terapię genową, która na ten moment jest jedyną szansą córki na zatrzymanie choroby – mówili parę miesięcy temu. - Inne dostępne terapie tylko spowalniają jej postęp.