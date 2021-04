Niesamowite odkrycie archeologiczne! Grupa chłopców w czasie zabawy odkopała naczynia sprzed naszej ery. Były w nich ludzkie szczątki

Niezwykłe odkrycie w Mierkowie

Sytuacja miała miejsce 22 kwietnia, a więc w Światowym Dniu Ziemi. Grupa chłopców z Mierkowa i Raszyna, uczniów NSP w Mierkowie, NSP w Lubsku oraz SP nr 3 w Lubsku postanowiła pobawić się w budowę bazy. Wymyślili, że skonstruują ziemiankę. Do prac przystąpili pod lasem, kilkadziesiąt metrów od domu jednego z chłopców. To, co znaleźli w wykopie, wszystkich zaskoczyło! Niezwykłego znaleziska dokonano w wykopie o wymiarach cztery metry na metr. Alex Adamski w czasie zabaw z kolegami Korneliuszem Kowalem, Marcelem Biedniakiem i Mateuszem Hoc odkryli w ziemi gliniane naczynia. Domyślali się, że to, co znaleźli, może mieć dużą wartość historyczną. Pierwszy z chłopców natychmiast powiadomił o znalezisku swojego nauczyciela Bartka Łapę.