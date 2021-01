Niesamowite zdjęcia z budowy S3 w Lubuskiem. Ten odcinek kosztował ponad 760 mln zł. Połączył Gorzów z Międzyrzeczem

Trzy firmy chcą wybudować Trasę Siedmiu Wzgórz w Gorzowie. Ich oferty są wyższe niż planowało miasto

Trzy firmy są zainteresowane budową Trasy Siedmiu Wzgórz w Gorzowie. Właśnie zakończył się przetarg na to zadanie. Było to już drugie podejście do inwestycji, która zakłada budowę traktu spacerowego między innymi na terenach dawnych poligonów.