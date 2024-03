Niesamowite zdjęcia Żar z drona. Zobaczcie, jak wygląda miasto z lotu ptaka w dzień i w nocy

Jak wyglądają Żary z lotu ptaka? Zobaczcie najnowsze zdjęcia Tomasza Czecha, który od kilku lat fotografuje miasto z góry. Dzięki zdjęciom możemy obserwować, co zmienia się w mieście, jak wyglądają inwestycje, remonty, co nowego powstaje w mieście. W galerii zobaczycie także zdjęcia wykonane nocą. W ciemnościach zdjęcia każdym aparatem robi się zdecydowanie trudniej.

- W nocy przełączam na tryb manualny i włączam powolny tryb lotu, tzw., statyw i staram się wisieć w jednym miejscu, bo fotki naświetlam przez ok. 2 sekundy - wyjaśnia autor zdjęć, który pierwsze zdjęcia z drona wykonał w 2018 roku, czyli już sześć lat temu.

Zerknijcie koniecznie na niesamowite zdjęcia w naszej galerii!

