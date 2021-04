Nietrzeźwa kobieta przebiła autem ogrodzenie, złamała drzewo i uderzyła w dom. Miała 3 promile

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Kobieta przebiła autem ogrodzenie i uderzyła w dom. Miała 3 promile

54-latka zdecydowała się wsiąść za kierownicę samochodu, mając ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Jadąc przez jedną z miejscowości w gminie Krzeszyce, nie zapanowała nad pojazdem i z impetem przebiła ogrodzenie posesji, złamała drzewo, a następnie wbiła się w dom.



W czwartek, 29 kwietnia, tuż po godzinie 8 dyżurny sulęcińskiej jednostki otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w gminie Krzeszyce.



Policjanci ujrzeli kompletnie zniszczone ogrodzenie posesji, złamany całkiem sporych rozmiarów świerk i osobowe auto wbite w elewację budynku mieszkalnego. W fordzie znajdowała się kobieta.



Natychmiast ruszyli z pomocą. Przy wsparciu mieszkańców udało się odblokować zniszczone drzwi. Kobieta była przytomna, ale nie do końca świadoma tego, co właśnie się wydarzyło.



Od 54-latki wyczuwalna była bardzo silna woń alkoholu. Przeprowadzone badanie wykazało, że prowadziła samochód, mając ponad trzy promile w swoim organizmie. Na szczęście w wyniku tego zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń.



Kobiecie grozi kara pozbawienia wolności do lat dwóch, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna. Ponadto poniesie koszty pokrycia naprawy uszkodzonego budynku i ogrodzenia.



