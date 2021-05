Nietypowe konstrukcje nad drogami szybkiego ruchu. To autostrady dla... nietoperzy

Do infrastruktury, której celem jest zapewnienie zwierzętom swobody przemieszczania, a kierowcom bezpieczeństwa dołączyły też specjalne bramownice pełniące funkcję przejść dla nietoperzy . To metalowe konstrukcje nad drogami, dzięki którym niewielki ssaki nie giną pod kołami samochodów.

Kierowcy poruszający się lubuskim odcinkiem drogi ekspresowej S3 co jakiś czas mijają przejścia dla zwierząt. Jedne wyglądają jak wiadukty, inne zostały poprowadzone pod drogą. Z takich "zwierzostrad" korzysta wielu czworonożnych spacerowiczów. Pojawiają się tam między innymi:

Metalowe instalacje montowane są w poprzek drogi, a pomiędzy ich poszczególnymi elementami rozwieszona jest siatka, która tworzy swoisty tunel. Odpowiednio wyprofilowana linia drzew przy trasie kieruje nietoperze bezpośrednio na bramę. Następnie zwierzę wlatuje do takiego korytarza i po pokonaniu tunelu wylatuje już w bezpiecznej części lasu.

Nietoperze pod ścisłą ochroną

O bezpieczeństwo nocnych ssaków dbają jednak nie tylko bramownice. W miejscach występowania nietoperzy stosowane są również inne rozwiązania. To między innymi specjalne siatki ochronne montowane wzdłuż drogi - znajdują się one na przykład

przy drodze S3 na wysokości Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Poza tym wzdłuż budowanych dróg wykonywane są nasadzenia drzew, których celem jest podwyższenie toru lotu nietoperzy, aby bez szwanku mogły one przelecieć nad drogą. Przypomnijmy, że w naszym kraju wszystkie gatunki nietoperzy są pod ochroną.