Niewykorzystane "setki" i przerwana seria Pogoni Świebodzin. Czarni Browar Witnica z cennym zwycięstwem na wyjeździe

Losy sobotniego spotkania rozstrzygnęły się w 34 min . Jak do tego doszło? Bramkarz i kapitan Pogoni Michał Hajdasz kontrolował piłkę, która miała minąć lewy słupek i wyjść za linię końcową. Ale w pewnym momencie potknął się i niechcący ją dotknął. Czarni Browar mieli więc rzut rożny. Bartosz Nowscki dośrodkował na "krótki" słupek, zaspał jeden z miejscowych obrońców, a Artem Yakovenko z najbliższej odległości wbił piłkę do siatki .

Po przerwie Pogoń starała się wyrównać, atakując to prawym, to lewym skrzydłem. Ale popełniła też sporo prostych błędów, szwankowało zwłaszcza ostatnie podanie . A Czarnym Browarowi trzeba oddać to, że zagrali bardzo dojrzale, solidnie w obronie, wygrywając mnóstwo pojedynków główkowych. Do tego n ie mylił się bramkarz Wolarek - czujny przy stałych fragmentach i na przedpolu.

Czy wynik 0:1 można nazwać niespodzianką? - Trudno to stwierdzić... Nie, myślę, że już od trzech spotkań wróciliśmy do pełnego składu i w końcu do tego, do czego przyzwyczailiśmy jesienią: walka, mało straconych bramek. Czarni Browar wrócili na swoje tory - ocenił Paweł Hojka, grający trener i podpora defensywy zespołu z Witnicy.

Co zatem działo się z Czarnymi Browarem na początku rundy rewanżowej, kiedy m.in. stracili aż pięć goli w meczu z ZAP Syreną Zbąszynek na własnym boisku? - Pierwsze dwa spotkania to 12 straconych bramek, z czego nie słynęliśmy - przyznał Paweł Hojka. - Ale nie ma co rozgrzebywać przeszłości i wracać do tego, co było. Mieliśmy pewne braki, ale już jesteśmy na swoim.

Rafał Wojewódka: W drugiej połowie graliśmy zbyt chaotycznie

Każda seria kiedyś musi się skończyć. Rafał Wojewódka, trener Pogoni, żałował, że stało się to w takich okolicznościach. - Na pewno szkoda dwóch sytuacji w pierwszej połowie, bo mieliśmy idealne, żeby strzelić dwie bramki. Dwa razy mieliśmy sam na sam i nie potrafiliśmy tego wykorzystać - podkreślił. - A najbardziej boli to, że daliśmy przeciwnikowi prezent. Bo to był prezent - gdyby Michał niechcący nie dotknął piłki, nie byłoby nawet rogu...