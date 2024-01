Niezapomniana studniówka III LO w Zielonej Górze. Maturzyści przejęli halę akrobatyczną!

- Na tę chwilę Czekaliśmy na to 40 miesięcy, 1.335 dni, 32.040 godzin, 1.922.040 minut, 115.344.000 sekund - mówili uczniowie ze sceny. - Za około 100 dni staniemy do matury. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z ważności tego wydarzenia. Ale dziś poloneza czas zacząć...

W III LO - 137 maturzystów bawiło się świetnie na studniówce

Maturzyści mówili, że dziś czują się świetnie i są w bardzo dobrych nastrojach.

- Przyjemnie popatrzeć na 137 naszych maturzystów - mówił dyrektor III LO w Zielonej Górze Zbigniew Kościk i dodał: - Jak ja im zazdroszczę, tej młodości, radości!

Niektórzy mówili, że strzeżonego Pan Bóg strzeże, więc zgodnie z tradycją zabrali na studniówkę coś pożyczonego albo czerwonego. Inni raczej nie przywiązywali uwagi do przesądów. No bo jak tu np. do maja nie ścinać włosów? Najważniejsze ich zdaniem jest dobre przygotowanie, na które jest jeszcze sporo czasu, zważywszy na to, że przecież do matury uczyli się przez wszystkie lata nauki w trójce.