Nina z Gostchorza walczy z nietypowym, złośliwym nowotworem i potrzebuje pomocy. Ruszyła zrzutka. Włączyła się Liga Mistrzów Pomagania

Nina z Gostchorza

Skontaktowaliśmy się z mamą Niny, panią Martą Plewa, która opowiada o sytuacji swojej córki. Życie całej rodziny wywróciło się do góry nogami na początku tego roku...

- Wszystko zaczęło się w okolicach lutego. Córkę zaczęła boleć głowa. Lekarz rodzinny stwierdził, że to zapalenie zatok, ponieważ Nina miała do tego katar - opowiada mama 5-latki z Gostchorza. - Katar minął, bóle głowy zostały. Zaczęliśmy się martwić, więc zdecydowaliśmy się na wykonanie badań prywatnie. Musieliśmy jechać aż do Legnicy, żeby zrobić rezonans.

Po kilku dniach pojawił się wynik. Diagnoza? Egzofityczny guz pnia mózgu penetrujący do komory IV. - Bardzo mało o nim wiedzą specjaliści w Polsce i na świecie - mówi pani Marta. - W Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie obecnie leczy się na to zaledwie pięcioro dzieci... Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) jeszcze nawet nie sklasyfikowała tego nowotworu. To jest nowość i oczywiście działa to na naszą niekorzyść...