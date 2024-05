Noc w Muzeum po raz 17. w Zielonej Górze. Tym razem w rytmie samby i tango przeniesiemy się do gorącej Ameryki Łacińskiej. Sprawdź, kiedy? OPRAC.: Joanna Niedziela

Ciekawi Cię kultura Ameryki Łacińskiej? Poznaj ją bliżej podczas tegorocznej Nocy w Muzeum Ziemi Lubuskiej! Pexels Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Przed nami kolejna edycja jednej z najciekawszych ogólnopolskich, imprez kulturalnych. Noc Muzeów to okazja do bezpłatnego zwiedzenia urzędów, pałaców i muzeów niemal w całym kraju. Do akcji po raz 17. przyłącza się także Muzeum Ziemi Lubuskiej. Tym razem będziemy mieli okazję poznać tajemnice Ameryki Łacińskiej. -Tegoroczna odsłona będzie wypełniona tańcem, gorącymi rytmami i bogatymi akcentami latynoskimi — zapraszają organizatorzy. Noc w Muzeum 2024 - kiedy się odbędzie?