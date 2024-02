Nordic walking w woj. lubuskim. Gdzie warto iść w weekend 17 - 18 lutego. 3 najciekawsze trasy

Nordic walking w woj. lubuskim warto trenować w wielu miejscach. Jednak zachęcamy do wybrania szlaków sprawdzonych przez innych. Wspólnie z Traseo mamy dla Was 3 krajobrazowe trasy nordic walking w woj. lubuskim. Zawsze na weekend prezentujemy Wam nowy zestaw ścieżek do wyboru. Zobacz, co mamy na weekend.

Szlaki nordic walking w woj. lubuskim

Które szlaki nordic walking w woj. lubuskim lubią mieszkańcy? Sprawdziliśmy to. Traseo to aplikacja, dzięki której każdy może zapamiętywania swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 3 uczęszczane ścieżki nordic walking w woj. lubuskim. Wybierz najciekawszą dla siebie. Zanim wyruszysz, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 17 lutego w woj. lubuskim ma być od 6°C do 8°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 25% do 42%. W niedzielę 18 lutego w woj. lubuskim ma być od 1°C do 5°C. Nie powinno padać. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Warszawa Śródmieście - Powązki Początek trasy: Bytom Odrzański

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 17,95 km

Czas trwania marszu: 8 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 33 m

Suma podejść: 299 m

Suma zejść: 301 m Trasę nordic walking mieszkańcom poleca Hoffmanna

z Dworca Centralnego przez Ogród Saski pod Sąd Najwyższy, na Krakowskie Przedmieście, następnie na Powązki

Nawiguj 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Do Wiatraka Początek trasy: Kożuchów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 9,19 km

Czas trwania marszu: 49 min.

Przewyższenia: 166 m

Suma podejść: 780 m

Suma zejść: 751 m KazimierzDolny poleca tę trasę na marsz Trasa dość prosta bez stromy podjazdów - nadaje się bo zabrać na nią dzieci, a nawet wózek.

Osada rybacka Mięćmierz wraz z przeniesionym tam Wiatrakiem jest niczym żywy skansen i absolutnie koniecznym punktem na mapie kazimierskich wycieczek. Z rynku kierujemy się w wąwóz "Plebanka" by ulicą słoneczną dojść na Albrechtówkę, gdzie z punktu widokowego rozciąga się zapierająca dech w piersiach panorama na Mięćmierz oraz Rezerwat Przyrody "Krowia Wyspa". W centrum Mięćmierza kierujemy się w lewo w kierunku Okala. Gdy dotrzemy do Okala kierujemy się w prawo drogą, która zaprowadzi nas prosto do Wiatraka. Od wiatraka schodzimy prosto do Mięćmierza, przy studni kierujemy się w lewo w stronę Wisły i ścieżką wzdłuż niej dojdziemy do Bulwaru Wiślanego a nim do Rynku w Kazimierzu.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: PTTK Mszaniec-Lipy Początek trasy: Witnica

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 11,66 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 94 m

Suma podejść: 607 m

Suma zejść: 603 m Deiv poleca tę trasę

Trasa prowadzi lasami przez Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy. W leśniczówce Mszaniec w latach 60. ubiegłego stulecia częstym gościem był Włodzimierz Korsak (pisarz, przyrodnik, rysownik, malarz, fotografik). Podążając dalej lasami, dochodzimy do Hubertówki - tu można odpocząć, rozpalić ognisko lub grilla.

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Lubisz spacery ale nie lubisz przepłacać za artykuły do trekkingu? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Jakie korzyści przynosi nordic walking?

Nordic walking to sport, który może uprawiać prawie każdy. Dlatego cieszy się coraz większą popularnością. Może przynosić wiele korzyści, jeśli pamiętamy o odpowiedniej technice. Nordic walking pomoże zrzucić zbędne kilogramy oraz pomoże w zadbaniu o dawkę aktywności fizycznej, która jest ważna dla naszego zdrowia. Najważniejsze, by pamiętać o odpowiedniej technice oraz zakupie dobrego sprzętu. Dobrze dobrane kijki pomogą w zachowaniu prawidłowej techniki. Najlepiej wybrać te dedykowane do nordic walking, a nie kupować kijków trekkingowych. Różnią się one budową. Znajdziemy 3 rodzaje kijków do nordic walking: kijki aluminiowe

kijki z włókna szklanego

kijki z włókien węglowych

Warto zwrócić uwagę na wagę kijków, które wybieramy. Kijki powinny mieć też odpowiednio wyprofilowane uchwyty oraz posiadać paski. Możemy wybrać takie z regulowaną długością lub kupić odpowiednio dobrane do naszego wzrostu. Wysokość kijków jest prawidłowo dobrana, kiedy trzymając kijki w pozycji wyprostowanej, łokieć jest pod kątem prostym. Chodzenie z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stopy. Właśnie dlatego ten sport jest odpowiedni dla osób w każdym wieku. Ryzyko kontuzji jest znikome, a sam sport jest przyjemny i możemy go uprawiać niemal wszędzie.

Województwo Lubuskie: Nordic Walking wśród Win i Miodu

Województwo lubuskie to doskonałe miejsce dla miłośników nordic walkingu. Na trasach nordic walking możesz odkryć urok Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu, który prowadzi przez winnice i pasieki. nordic walking to nie tylko sport, ale także okazja do zwiedzania fascynujących miejsc.

Odwiedź Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa, z status Światowego Geoparku UNESCO. Czekają tu również obiekty sakralne, takie jak Figura Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie czy opactwo cysterskie w Gościkowie-Paradyżu. Dla miłośników historii polecamy Międzyrzecki Rejon Umocniony, zamki, pałace i Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Odkryj piękno Lubuskiego podczas spacerów z kijkami! Atrakcje w lubuskiem.