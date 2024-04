Nordic walking w woj. lubuskim. Gdzie warto iść w weekend 6 - 7 kwietnia. TOP 3 trasy

Szlaki nordic walking w woj. lubuskim

We współpracy z Traseo proponujemy Wam 3 ciekawe szlaki nordic walking w woj. lubuskim.

Jakie trasy nordic walking w woj. lubuskim lubią mieszkańcy? My już to wiemy.

Trasa prowadzi wyznaczonym czarnym szlakiem pieszym. Przeszliśmy odcinkiem z Ostrowca do Warnic. Trasa ta obfituje w liczne pomniki przyrody. Inna nazwa to szlak Aleksandra von Humboldta, ponieważ ten badacz, uczony i podróżnik był na przełomie XVIII i XIX wieku właścicielem majątku Dyszno (Ringenwalde), przez które prowadzi szlak. W Dysznie znajduje się najciekawszy zabytkowy park pałacowy wystąpienie starych drzew, głównie dębów i lip, w tym ogromne, budzące podziw okazy o obwodzie pnia przekraczającym 6 metrów. Wszystkie te drzewa zapisano w rejestrze pomników przyrody. Trzeba dodać, że twórcą pojęcia "Pomnik Przyrody" był właśnie Aleksander von Humboldt. Nawiguj

Co daje nordic walking?

Nordic walking to aktywność, która może być uprawiana przez większość osób. Dlatego cieszy się coraz większą popularnością. Może przynosić wiele korzyści, jeśli pamiętamy o odpowiedniej technice. Nordic walking pomoże zrzucić zbędne kilogramy oraz pomoże w zadbaniu o dawkę aktywności fizycznej, która jest ważna dla naszego zdrowia. Najważniejsze, by pamiętać o odpowiedniej technice oraz zakupie dobrego sprzętu. Dobrze dobrane kijki pomogą w zachowaniu prawidłowej techniki. Najlepiej wybrać te dedykowane do nordic walking, a nie kupować kijków trekkingowych. Różnią się one budową. Znajdziemy 3 rodzaje kijków do nordic walking: