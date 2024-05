Nowa Sól Liderem Rozwoju. Tytuł przyznał Związek Miast Polskich

ZMP docenia innowacyjne zarządzanie w miastach

Podczas poniedziałkowej gali na Local Trends w Sopocie Związek Miast Polskich uhonorował miasta w dwóch kategoriach, przyznając im tytuły Lider Rozwoju i Lider Edukacji. Podstawą wyboru laureatów były wyłącznie dane ze statystyki publicznej, w tym administracyjnej, powszechnie dostępnej dla wszystkich JST. Nagrody wręczał prezes ZMP i senator RP Zygmunt Frankiewicz wraz z Magdaleną Czarzyńską-Jachim, prezydentką Sopotu. ZMP już po raz drugi przyznaje te tytuły, chcąc podkreślić znaczenie innowacyjnego zarządzania w miastach i docenić zaangażowanie samorządów w rozwój lokalny i edukację.

- Te wyróżnienia świadczą o skuteczności samorządów we wdrażaniu innowacyjnego zarządzania rozwojem lokalnym i edukacji. Celem ich przyznania jest nie tylko uhonorowanie dotychczasowych osiągnięć, ale też zainspirowanie innych miast – powiedział Zygmunt Frankiewicz, prezes ZMP.

W kategorii Lider Rozwoju ZMP wyróżnił miasta, które najlepiej rozwijały się w ostatnich latach, a miarą tego rozwoju jest powierzchnia mieszkań, obiektów przeznaczonych do działalności gospodarczej i budynków usług publicznych nowo wybudowanych w ostatnich pięciu latach. Do oceny wykorzystano dane pochodzące z Monitora Rozwoju Lokalnego, dostępnego na stronie internetowej monitorrozwoju.pl. Specjalne wyróżnienia przyznano za inwestycje przygotowane do realizacji w kolejnych latach.

Tytuł Lider Rozwoju otrzymały miasta: Rzeszów, Pruszków, Ożarów Mazowiecki, Łosice, Mielno i Nowa Sól.