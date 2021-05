Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Nowa Sól: policjanci z drogówki rozpoczęli patrole na motocyklach. Teraz będą częściej kontrolować motocyklistów

Po zimowej przerwie, na drogach powiatu nowosolskiego pojawiły się jednoślady. - Dzięki policyjnym motocyklom, mundurowi są w stanie jeszcze skuteczniej dbać o bezpieczeństwo na drogach całego powiatu. Funkcjonariusze będą podejmować interwencje wobec tych motocyklistów, którzy mylą drogę z torem wyścigowym. W przypadku najbardziej drastycznych naruszeń, ich sprawcy muszą liczyć się z zatrzymaniem uprawnień do kierowania - informuje sierż. szt. Justyna Sęczkowska z nowosolskiej policji.



Mundurowi jednocześnie przypominają, że po zimowych miesiącach, stan jezdni pozostawia wiele do życzenia. - Zalegający piach i wyrwy w asfalcie, nie sprzyjają szybkiej jeździe motocyklem. Do obecności szybkich motocykli muszą ponownie przyzwyczaić się też prowadzący auta - dodaje sierż. szt. Sęczkowska.



Jak jeździć hulajnogą elektryczną albo deskorolką? W życie weszły nowe przepisy



Początek sezonu motocyklowego od lat jest okresem, w którym dochodzi do najbardziej niebezpiecznych zdarzeń z udziałem miłośników jednośladów. - Przyczyny wypadków, do których dochodzi na drogach, są niemal niezmienne. Brawura, nadmierna prędkość, nieprawidłowe wyprzedzanie często stanowią o zagrożeniu nie tylko dla samego kierowcy, ale i innych uczestników ruchu - podkreśla rzeczniczka nowosolskiej policji.



Kierowcy mogą spodziewać się także działań kaskadowych: na niektórych odcinkach dróg, w odległości kilku do kilkunastu kilometrów, spotkać będzie można kolejne patrole wypatrujące drogowych piratów.



