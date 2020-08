Nowa Sól. To była najbardziej przedłużająca się inwestycja. Wszyscy mieli dość. Nawet prezydent, który chciał zerwać umowę z wykonawcą

Inwestycje w Nowej Soli. Budowa Centrum przesiadkowego

Inwestycja przy zbiegu ulic Towarowej i Zjednoczenia wzbudziła najwięcej emocji z wszystkich do tej pory realizowanych w mieście. - Firma, która to wykonuje, bardzo się męczy. Baliśmy się nawet, że zejdzie z placu budowy, miną terminy i stracimy dofinansowanie unijne, nie możemy sobie na to pozwolić - mówił podczas spotkania z mieszkańcami na początku 2018 roku prezydent Wadim Tyszkiewicz. Potem było jeszcze gorzej i ówczesny prezydent nawet chciał zerwać umowę z wykonawcę. Ostatecznie umowy nie zerwano, a jesienią inwestycja została dokończona.