Nowe miejsce, nowa forma pomocy. Pierwszy obraz na licytacji dla Klary Ślązak. Pomóżmy dziewczynce. Potrzeba 300 tys. zł

Pomóżmy Klarze Ślązak. Licytacja trwa do końca lipca

Andrzej Troc jest zielonogórzaninem z urodzenia. Jest artystą - samoukiem, który ciągle poszukuje nowych rozwiązań twórczych. Swoją twórczość określa jako rysowanie farbami. Surrealizm daje mu pełną wolność artystyczną. Nic go nie ogranicza, a wyobraźnię ma bujną, co potwierdzili uczestnicy czwartkowego wernisażu. Wystawa "Wyobraźnia bez granic" spotkała się z dużym zainteresowaniem, można ją oglądać do końca lipca. Jedna z prac - kogut - wystawiona jest na licytację.

- Cieszymy się także z tej formy pomocy dla naszych podopiecznym. Tym razem pieniądze ze sprzedaży obrazu przekażemy Klarze Ślązak, która na leczenie potrzebuje 300 tys. zł, na razie mamy zebrane 50 tys. zł - mówi prezes Stowarzyszenia Warto jest pomagać Grzegorz Hryniewicz. - Obraz można licytować przychodząc do naszego stowarzyszenia przy ul. Wazów 3 lub przez fanpage Warto jest pomagać.