Nowe miejsce w Nowej Soli. Zadziwiające, jak powstało. Tych zwierząt nie chcieli mieszkańcy w swoich domach

Mieszkańcy porzucają nie tylko psy i koty. Okazuje się, że podobnie pozbywają się z domów kupionych wcześniej innych zwierząt. Tylko w ubiegłym roku do nowosolskiego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt, który działa w Parku Krasnala mieszkańcy oddali lub porzucili w klatkach przed drzwiami, zanim przyszli pracownicy - 40 nimf. Te kolorowe papugi rzeczywiście potrzebują ruchu i nie wystarczy im życie w ciasnej klatce, ale to wiadomo przed zakupem. Teraz będą miały dużą wolierę.

- Jako firma prowadzimy jedyny ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt w województwie lubuskim. Na co dzień ludzie przynoszą lub podrzucają nam świnki morskie, papugi i inne zwierzęta, które nie są już chciane w ich domach - wyjaśnia Marcin Walasek, prezes firmy Malpol. - My pomagamy tym zwierzętom. Załatwiamy im domy zastępcze. Postanowiłem, że wybudujemy wolierę o wielkości ponad dwustu metrów dla nimf i papużek falistych. Te dwa gatunki są najczęściej kupowane.

Papugi i świnki morskie. Edukacja dzieci i rodziców

Papugarnia i zagroda z wybiegiem dla świnek morskich powstały w miejscu dawnej sali zabaw. Świnki morskie będą miały ponad 100 metrów do spacerowania. A papugi wysokie pomieszczenie do latania. - Cały obiekt ma charakter edukacyjny. Ma uświadamiać ludziom, bo tego brakuje, że zwierzęta to nie są zabawki do domu dla dzieci na chwilę - podkreśla Marcin Walasek.

Na miejscu będą tablice informacyjne. Sporo będzie można dowiedzieć się też od pracowników.