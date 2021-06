Nowe, piękne skwery w Międzyrzeczu opanowali menele. Najgorzej sytuacja wygląda na ,,patelni’’ koło bazaru

W mieście powstało w ostatnim okresie wiele miejsc zieleni, skwerów przeznaczonych dla mieszkańców. Tutaj powinny przychodzić rodziny w dziećmi, tutaj można by było odpocząć. Popatrzeć na zieleń. Niestety, okazuje się, że niektóre opanowali po prostu menele, którzy biesiadują tutaj godzinami, a co gorsze także załatwiają swe potrzeby fizjologiczne. Szczególnie upodobali sobie skwerek na Kaczym Dołku oraz znajdujący się w samym centrum miasta , między bazarem a mostkiem nad Paklicą skwerek nazywany potocznie ,,patelnią’’.

Kiedyś pili nad Obrą

Jak powiedział nam emerytowany pracownik Zakładu Karnego w Międzyrzeczu, położonego naprzeciwko ,,patelni’’, kiedyś miłośnicy biesiad na wolnym powietrzu zbierali się na nabrzeżu przy Paklicy, na tyłach bazaru i tam przesiadywali godzinami. Tamto miejsce nie było jednak na widoku publicznym. – Imprezy zaczynały się rankiem, później przysypiali, po to aby reaktywować się popołudniami – mówi nasz rozmówca. – Z wieżyczki strażniczej widać to było jak na dłoni. Policja interweniowała, ale i tak wracali.

Teraz to samo dzieje się jednak na skwerze obok którego przychodzą setki osób rodziny z dziećmi, klienci targowiska.