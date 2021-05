Nowosolanie lubią bieganie. Inaczej się nie da. Kiedy trzeba pomóc, meldują się na starcie. W niedzielę odbyły się biegi dla Wojtka. Zdjęcia

W niedzielę w Nowej Soli pobiegali i starsi i młodsi. Dzieci mogły zrobić jedno okrążenie stadionu Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego. Starsi natomiast mogli biegać, truchtać, albo spacerować. Cel był szczytny. Pomocy potrzebuje mały Wojtek, który urodził si, jako wcześniak i ważył wówczas zaledwie pól kilograma.

- Wojtek na teraz ma rok. Spędza bardzo dużo czasu w samochodzie, podłączony do przenośnego aparatu tlenowego, pędząc z Mamą lub Tatą na badania, do lekarza, na konsultację, na terapię. Ale jest też drugi powód. Chcielibyśmy zebrać też środki na aparat do podświetlania żył dla oddziału neonatologii w Zielonej Górze - zachęcały do udziału organizatorki Bogumiła Brykalska i Beata Cegiełka.