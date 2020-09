Nowosolska Wyprzedaż Garażowa pełna różności za darmochę. Książki, biżuteria, naczynia "Dajemy tym rzeczom drugie życie"

Kupujący często wybierali książki, biżuterię, naczynia. Zostawali na kawę i ciasto. Nowosolska Wyprzedaż Garażowa odbyła się w sobotę w Parku Krasnala w Nowej Soli. Kolejna 3 października w tym samym miejscu.

Czego nie było? Wybór był ogromny. Nowosolska Wyprzedaż garażowa odbyła się w Parku Krasnala drugi raz. Za miesiąc kolejna edycja, a potem będą następne od wiosny, bo nowosolanie mają mnóstwo fajnych rzeczy na sprzedaż.

Wyprzedaż garażowa drugi raz w Nowej Soli Pierwsza edycja imprezy odbyła się w Parku Krasnala w sierpniu. Szybko zgłosili się chętni do wystawienia swoich rzeczy na następną wyprzedaż. Jest przyjazna, rodzinna, domowa atmosfera. Okazuje się, że pasjonatów kolekcjonerów jest w Nowej Soli cała masa. Każdy coś dla siebie znajdzie. - Pomysł funkcjonuje w kraju i na świecie od dłuższego czasu. Kwestią było u nas znaleźć miejsce i zorganizować to – wyjaśnia Wanda Świdzińska, prezes Nowosolskiej Akademii Rozwoju. – Pomysł padł od razu na to miejsce, czyli Park Krasnala. MOSiR, który zajmuje się tym parkiem, bardzo przychylnie podszedł do tego pomysłu. Tutaj i wystawcy dopisują, i odwiedzający. Jest przyjazna, rodzinna, domowa atmosfera. Okazuje się, że pasjonatów kolekcjonerów jest w Nowej Soli cała masa. Każdy coś dla siebie znajdzie.

Wyprzedaż garażowa to także pomoc dla innych Można było kupić rzeczy wykonywane podczas warsztatów Nowosolskiej Akademii Rozwoju, dochód zasila budżet statutowy stowarzyszenia, które zorganizowało wyprzedaż. Kupić można było także różności, które wystawiła Nowosolska Paczka. Wolontariusze organizują mnóstwo akcji pomocowych. Każda złotówka z wyprzedaży jest potrzebna. O aktualnych akcjach informowali Kamil Sikora i Agnieszka Zazulak-Kokot. Sylwia Onyśków przyjechała z Wichowa, pod Żaganiem z ciastami. Piecze przeróżne, najmniej pracy jest podobno przy serniku, ale widać po efektach pieczenia, że wkłada w to dużo pasji i umiejętności. Ciasta są bardzo wyrośnięte, więc porcje spore. Rodzina żartuje, że równa ciasta do krawężnika.

To nie jest sama słodycz, pani Sylwia stawia na zdrowie, więc używa do pieczenia mąki orkiszowej i ksylitolu, a to cenne zwłaszcza dla osób z cukrzycą.

Wyprzedaż garażowa. Panie zadowolone – Bardzo dobry pomysł. Można pozbyć się swoich rzeczy i przy tym zarobić – chwali wyprzedaż Natalia Cegiełka, która sprzedawała różności. Kupujący decydowali się na m.in. biżuterię, książki i naczynia. Głównie są to głównie rzeczy dzieci, więc one decydują, co zrobią z zarobionymi pieniążkami. – Pomysł jest świetny. Możemy się pozbyć trochę zalegających rzeczy w domu, a dla kupujących jest też okazja, bo w atrakcyjnych cenach mogą sobie coś ciekawego kupić – przyznała mama trojga dzieci Katarzyna Sieczkowska. – Głównie są to głównie rzeczy dzieci, więc one decydują, co zrobią z zarobionymi pieniążkami. Musimy się spotykać, rozmawiać, przekazywać różne wiadomości i rzeczy. – Jesteśmy bardzo zadowolone – podkreśla Wanda Świdzińska. – Musimy się spotykać, rozmawiać, przekazywać różne wiadomości i rzeczy, czy to apaszka, kolczyki czy dzbanuszek do mleka.

Trzecia Nowosolska Wyprzedaż Garażowa odbędzie się 3 października w Parku Krasnala (domek grillowy), w godz. 12-16.

