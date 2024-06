Nowy kiosk profilaktyczny w siedzibie NFZ w Zielonej Górze. Korzystaj bezpłatnie i bez limitu! Jakie badania w nim zrobisz?

Jakie pomiarów dokonamy w kiosku profilaktycznym w NFZ?

Doradca ds. profilaktyki omówi z nami wyniki pomiarów

Pomiary profilaktyczne za darmo i tyle razy, ile chcesz

- Zachęcamy, by korzystać z niego regularnie, bo to motywuje do większego dbania o zdrowie. Wprowadzane zmiany w zakresie odżywiania czy aktywności fizycznej mogą być już widoczne po kilku tygodniach - podkreśla Joanna Branicka. - Jak widzimy poprawę, lepiej się czujemy, to zachęca do utrzymania tego stanu. A to ważne, żeby poczuć satysfakcję z tego, że sami jesteśmy w stanie zrobić coś dla swojego zdrowia. Regularne korzystanie z kiosku uprawnia również do otrzymania drobnego i praktycznego upominku, więc już warto zbierać pieczątki w Karnecie zdrowia, otrzymanym przy pierwszej wizycie w kiosku.

Do kiosku nie trzeba się umawiać, ale żeby mieć pewność, że nie będziemy czekać aż inna osoba zakończy pomiary, możemy umówić się na wizytę. Jest to możliwe za pośrednictwem strony internetowej. Wizyta w kiosku trwa niespełna 15 minut.