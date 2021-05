Nowy Polski Ład w pigułce. Lubuscy politycy PiS przedstawili najważniejsze filary rządowego programu. Stawiają na zdrowie, rodzinę, rozwój

Lubuscy politycy Prawa i Sprawiedliwości zaprezentowali w Zielonej Górze w środę, 19 maja, najważniejsze koncepcje Polskiego Ładu, czyli rządowego programu reform na najbliższe lata. Co według nich ma się zmienić w naszym kraju? I jaki będzie to miało wpływ na Lubuskie? - Chcemy wejść do elity krajów najbardziej rozwiniętych. Jak Niemcy, Francja, Anglia - zapowiada poseł Jerzy Materna.

- Polski Ład jest oparty o pięć głównych fundamentów rozwoju - mówiła podczas konferencji przed zielonogórskim ratuszem Elżbieta Płonka, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Jednym z nich jest zdrowie. - Musimy to zdrowie przygotować na lepsze czasy dla Polaków. By służba zdrowia była bardziej dostępna, efektywna. Stawiamy na 7 proc. PKB, które mamy osiągnąć nakładów na ochronę zdrowia, w ciągu 6-7 lat. Polski Ład. Większe dopłaty do paliwa. Co jeszcze PiS obiecuje rolnikom? Co jeszcze zakłada Polski Ład? Elżbieta Płonka wspomniała o obniżce podatków, która obejmie 18 mln Polaków. - Inwestycje, które planuje rząd, mają przynieść 500 tys. nowych miejsc pracy - mówi jeszcze E. Płonka. - Mieszkanie bez wkładu własnego i dom 70 mkw. bez formalności to marzenie wielu młodych ludzi. I wielu młodych Polaków, którzy chcą założyć rodziny, ale gdzieś muszą mieszkać. Ta propozycja jest fundamentalna. Mamy nadzieję, że mieszkanie bez wkładu własnego i mały dom dla każdej polskiej rodziny będzie możliwy.

Mało? E. Płonka zapowiada kolejne pomysły rządowe: emerytury bez podatku do 2,5 tys. zł; kolejne wsparcie dla rodziców, czyli świadczenie, którego suma to 12 tys. zł. A które ma być przyznawane na drugie i kolejne dzieci między 12. a 36. miesiącem życia.

"PiS postawił na politykę społeczną i inwestycje" - 6 lat temu Prawo i Sprawiedliwość postawiło przede wszystkim na politykę społeczną i inwestycje - twierdzi poseł PiS, Jerzy Materna. - Polityka społeczna, to te wszystkie programy, które już państwo znają: 500 plus, 300 plus, budowa żłobków, pomoc dla niepełnosprawnych, skrócenie wieku emerytalnego. Można powiedzieć, że prawie do zera zniknęło ubóstwo. Teraz chcemy kontynuować programy inwestycyjne. Chcemy też przede wszystkim budować klasę średnią. Tych, którzy zarabiają między 2 a 6 tys. zł. Oni najwięcej skorzystają z tego programu - zapewnia Materna. - Chcemy też wzmocnić rodziny. Mówimy też o inwestycjach, m.in. tutaj w Zielonej Górze, plus siedem gmin będzie chciało wybudować 1 tys. mieszkań. Mowa tu np. o Nowej Soli, Sulechowie, Czerwieńsku, Bytomiu Odrzańskim, Świdnicy...

Polski Ład. O ile tak naprawdę mogą wzrosnąć emerytury? Kto może stracić na planowanych zmianach? Chcemy wejść do elity krajów najbardziej rozwiniętych. Jak Niemcy, Francja, Anglia. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości obiecują też pomoc psychologiczną dla młodych - Program Polski Ład zawiera też w sobie komponent związany z edukacją - mówi poseł Jacek Kurzępa. - I tym wszystkim, co jest adresowane do młodego pokolenia Polaków. W Lubuskiem wciąż konfrontujemy się z tym pytaniem, czy młodzi tu zostaną, czy wyjadą. Naszą troską jest, by zostali na Ziemi Lubuskiej. Stąd pomysł na program budowy mieszkań, kredytów dla młodych małżonków...

Kurzępa podkreśla, że pandemia koronawirusa, nauka zdalna, niosą za sobą pewne konsekwencje. - Chcemy zrealizować hasło psychologa w każdej szkole - zapowiada polityk PiS. - To dzięki Polskiemu Ładowi się dokona. Tysiąc polskich szkół ma być też zeroemisyjnych.

Zauważamy, że obecnie dostęp do opieki psychologicznej w Polsce nie jest najlepszy. Na wizytę na NFZ trzeba swoje odczekać. Jak więc sprawić, że nagle znajdą się psycholodzy w szkołach? - Chcemy zachęcić psychologów, którzy w tej chwili funkcjonują poza systemem edukacji, do tego, żeby zechcieli włączyć się do wsparcia psychologicznego w systemie - mówi Kurzępa. - To będą również zachęty finansowe. Druga sprawa: już jest otwarty konkurs przez ministerstwo edukacji na centra wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Te centra będą organizowane przez społeczeństwo obywatelskie. Konkursy są skierowane do stowarzyszeń i organizacji pomocowych, które pracują w obszarze wsparcia młodzieży. Trzecia kwestia, to sprawa związana z psychologami, których mamy na pokładzie poradni psychologiczno-pedagogicznych. Odciążymy ich z pracy biurokratyczno-administracyjnej i skierujemy w stronę ucznia i rodzica.

Elżbieta Płonka: rodzina jest fundamentem rozwoju państwa - Rząd zwiększył też kształcenie lekarzy o 50 proc. na uczelniach wyższych - mówi posłanka E. Płonka. - Stać nas na zainwestowanie w kształcenie młodych lekarzy. Chcemy ich zatrzymywać stypendiami. Trzeba też zracjonalizować funkcjonowanie szpitali. I ułatwić pacjentowi dostęp do lekarza. Temu pomogła e-informatyzacja. Teleporady odegrały istotną rolę. Chcemy stopniowo zlikwidować kolejki do lekarza, stąd będą znoszone limity. Rząd chce też stawiać na badania profilaktyczne.

- Co z pielęgniarkami? - pytamy. - Średnia wieku pielęgniarek w Polsce jest coraz wyższa. - Myślę, że trzeba przemyśleć powrót do szkolenia opiekunów medycznych - twierdzi E. Płonka. - Obecnie potrzebujemy takiego stanowiska do wykonywania podstawowych czynności przy chorym. Musimy to przywrócić. Pracujemy nad systemem nowoczesnych zmian. Polska klasa średnia. Polski Ład będzie dla niej wsparciem? Inni dziennikarze obecni na konferencji twierdzili jeszcze, że ten plan finansowy jest uderzeniem w polską klasę średnią, ale i w samorządy.

- Tu jest wiele nieprawdy - bronił koncepcji poseł Jerzy Materna. - Jeżeli chodzi o ostatnie 5 lat, to obniżaliśmy podatki - mówił. - To wzrost gospodarczy spowoduje skompensowanie tych podatków. UE zakłada w prognozowaniu dla Polski 5,3 proc. PKB. Przy tym ubytku nie będzie. Najważniejszy jest obywatel i zarobki. Jeżeli ludzie nie będą więcej zarabiać, nie będzie tego wzrostu gospodarczego.

Celem programu 500 plus był pozytywny wpływ na liczbę urodzeń w Polsce. Jednak, według statystyk, znacząco on na wzrost narodzin w Polsce nie wpłynął.