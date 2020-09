Nowy rok szkolny 2020/21 rozpoczęty! W jakich nastrojach uczniowie przyszli do szkoły w Zielonej Górze?

Rozpoczęcie roku szkolnego. Każdy ma swoje oczekiwania

Bardziej optymistycznie nastawiona była młodzież.

- Jesteśmy stęsknieni za sobą. Wielu osób nie widzieliśmy od marca. Teraz wreszcie będzie można się spotykać, rozmawiać w cztery oczy. Bo to nie to samo, że pogaduchy przez komputer czy telefon - mówili nam we wtorek. A pytani o dystans społeczny, uśmiechali się: - Przecież wiadomo, że to fikcja. Nie da się go zachować. Ani w szkole, ani poza nią. Wiele osób powtarzało, że większość rzeczy, o których się mówi, to tylko sztuka dla sztuki.