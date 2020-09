Nowy rok szkolny 2020/21 w Sulechowie. Czego mogą się spodziewać uczniowie, nauczyciele? Jak zmieni się nauka w związku z epidemią?

Maseczki, płyny i dystans

Gmina Sulechów wyposaża placówki w niezbędne środki ochrony, w tym płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, w maseczki, przyłbice, rękawiczki, termometry, fartuchy itp. Za pośrednictwem MEN szkoły otrzymały także po jednym dyspenserze oraz płyny dezynfekujące do rąk, a w ostatnim czasie Ministerstwo Zdrowia zapewniło płyny do dezynfekcji rąk (po 5 l na placówkę: od 18 do 69 butelek) i maseczki (od 500 do 1200 szt.).

Gmina Sulechów znajduje się w tak zwanej strefie zielonej i na obszarze powiatu zielonogórskiego wszystkie szkoły rozpoczynają nowy rok szkolny 2020/2021 w formie tradycyjnej. Jeśli gmina znajdzie się w strefie żółtej bądź czerwonej, to dopiero wówczas po uzyskaniu przez dyrektora pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarnej będzie można wprowadzić inne formy nauki, tj. hybrydową lub zdalną. Hybrydowa polega na tym, że część zajęć odbywa się tradycyjnie, a cześć zdalnie, tzn. np. cześć oddziałów chodzi do szkoły, a pozostała ma lekcje zdalne lub część klasy jest w szkole, a pozostała łączy się zdalnie.

