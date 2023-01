Nowy Rok zaczynają z przytupem! 1 stycznia Enea Zastal BC Zielona Góra zagra w jaskini lwa

Niemiłe wspomnienia

30 kwietnia 2022 roku. Hala zielonogórskiego CRS-u aż kipiała od emocji. Zastal rywalizował ze Śląskiem Wrocław w piątym meczu pierwszej rundy play off, decydującym o awansie do półfinału rozgrywek Energa Basket Ligi. Zielonogórzanie pod koniec pierwszej połowy prowadzili dziesięcioma punktami (50:40), w końcówce wydawało się, że utrzymają przewagę. Śląsk miał jednak Travisa Trice’a. Amerykanin praktycznie w pojedynkę doprowadził do wyrównania, a później poprowadził swój zespól do wygranej. Ostatecznie Śląsk wygrał 86:80 i… już się nie zatrzymał, zdobywając mistrzostwo Polski. W Zielonej Górze smutek, bo drużyna miała wrócić na tron, a po raz pierwszy od dziesięciu lat nie znalazła się nawet w czwórce najlepszych drużyn w kraju.