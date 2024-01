Nowy Szpital w Świebodzinie gotowy do przyjęcia ciężarnych pacjentek z Międzyrzecza

Międzyrzecka porodówka została zawieszona w swojej działalności od 8 grudnia 2023 roku do 7 czerwca 2024 roku decyzją wojewody lubuskiego, co wywołało poruszenie wśród kobiet w ciąży mieszkających w gminie Międzyrzecz. Mieszkanki, które oczekują rozwiązania, najbliżej do szpitali mają w innych, pobliskich miejscowościach – Świebodzinie, Sulęcinie i Międzychodzie.

Jednym ze szpitali, w których mogą urodzić pacjentki z Międzyrzecza jest Nowy Szpital w Świebodzinie. Jest położony zdecydowanie najbliżej Międzyrzecza - zaledwie o 20 minut jazdy samochodem. Co warto podkreślić, placówka znalazła się w zestawieniu Top 3 oddziałów położniczych i szpitali województwa lubuskiego w rankingu Fundacji Rodzić Po Ludzku za IV kwartał 2023 roku.