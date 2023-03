O włos od tragedii. 17-letnia rowerzystka wjechała w busa na przejściu w Słońsku. Mrożące krew zdarzenie nagrała kamera

Rowerzystka nawet się nie rozejrzała

Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło we wtorek, 14 marca ok. godz. 7 na ul. Sikorskiego w Słońsku.

- 17-latka jechała rowerem do szkoły. Poruszała się chodnikiem, a następnie, nie rozglądając się, wjechała na przejście dla pieszych wprost w bok busa. Kierowca nawet nie poczuł, że doszło do uderzenia. Niczego nieświadomy pojechał dalej – informuje sierżant sztabowy Klaudia Biernacka z Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie.

- Dziewczynka zadzwoniła do rodziców, którzy przyjechali na miejsce i wezwali służby. 17-latka została przetransportowana karetką do szpitala w Gorzowie Wielkopolskim. Na szczęście, po jej przebadaniu okazało się, że prócz stłuczeń, nie odniosła poważniejszych obrażeń – dodaje sierż. szt. Biernacka.