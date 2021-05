Obchody 40. rocznicy śmierci Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyły się w Żarach. Pod żarską katedrą stoi pomnik Prymasa Tysiąclecia

To, że Polacy w okresie tak trudnym dla nas wszystkich, w okresie komunistycznego zniewolenia wybierali wierność Kościołowi, prawdziwą miłość do ojczyzny i niegasnąca wiarę w wolność, to wielka zasługa Prymasa Tysiąclecia.

"Trzeba wszystko poświęcić, nawet samego siebie i osobistą wygodę, byle ratować człowieka"

Kardynał Stefan Wyszyński Małgorzata Fudali Hakman

Życiorys Prymasa Tysiąclecia

Stefan Wyszyński (1901-1981), urodzony w Zuzeli nad Bugiem, w wieku 19 lat wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. W 1924 r. przyjął święcenia prezbiteratu, a w 1929 r. ukończył doktoratem studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1946 r. został mianowany biskupem diecezjalnym diecezji lubelskiej i otrzymał sakrę biskupią z rąk kard. Hlonda. Po śmierci prymasa Hlonda w 1948 r. został mianowany arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i warszawskim oraz prymasem Polski. W 1953 r. papież Pius XII wyniósł go do godności kardynalskiej.

Arcybiskup Stefan Wyszyński, od 1953 r. kardynał, został prymasem i przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski w momencie, gdy władze stalinowskiej Polski rozpoczęły agresywną walkę z religią i Kościołem.

Trzyletnie internowanie (1953-1956), które dla kard. Wyszyńskiego było czasem cierpienia i modlitwy, czasem osobistych rekolekcji z aktem osobistego oddania się Matce Bożej, przyniosło wielkie duchowe owoce całemu Kościołowi w Polsce.

Kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski zmarł 28 maja 1981 roku, w okresie, gdy Polacy po latach zniewolenia wstali z kolan. Impuls do powstania wielkiego, wolnościowego ruchu społecznego dała pierwsza pielgrzymka do Polski Jana Pawła II w 1979 r., ale podwaliny pod nią przez lat kilkadziesiąt kładł prymas Wyszyński.