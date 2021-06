Obra w okolicach Międzyrzecza stała się prawdziwą Mekką dla kajakarzy. W weekendy przepływają tędy tłumy z całej zachodniej Polski

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Przebiegająca przez Międzyrzecz i okolice rzeka zamienia się w prawdziwy szlak kajakowy. Bywa, że obok siebie płyną uczestnicy nawet dwóch spływów. – No nie, dojdzie zaraz do abordażu – krzyknęła podczas spływu w miniony weekend wiosłująca z werwą mieszkanka Gorzowa.



Obok przepływali Legniczanie. Międzyrzeczan też nie brakowało. Jak stwierdził po spływie jeden z organizatorów, jak tak dalej pójdzie, to pewnie na moście w okolicach Wojciechówka, gdzie jest najwęższy przepływ i kajaki muszą płynąć pojedynczo, trzeba będzie zamontować na sezon sygnalizację świetlną. A jak się po Obrze na jej międzyrzeckim odcinku pływa, sami zobaczcie.