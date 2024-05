Obustronny walkower w meczu Stali Gorzów z GKM-em Grudziądz! |ZAPIS RELACJI LIVE Jarosław Miłkowski

Mecz Stal - GKM to pojedynek w ramach piątek kolejki PGE Ekstraligi. Jarosław Miłkowski

We wtorek 28 maja na stadionie im. Edwarda Jancarza w Gorzowie miało dojść do drugiego podejścia do meczu ebut.pl Stal Gorzów - ZOOLeszcz GKM Grudziądz. Do rywalizacji żużlowców znów jednak nie doszło. Po kilkugodzinnych oczekiwaniach na ściganie, sędzia zawodów podjął decyzję o obustronnym walkowerze.