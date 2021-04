Obwodnica Kostrzyna będzie miała 9 km długości i 4 skrzyżowania. Kiedy powstanie? Miasto zaczyna się bez niej dusić!

Na początku przyszłego roku ma zostać ogłoszony przetarg na zaprojektowanie i budowę wyczekiwanej obwodnicy Kostrzyna nad Odrą. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to pierwsze samochody pojadą nią na przełomie 2026 i 2027 r.

Mieszkańcy Kostrzyna nad Odrą przyzwyczaili się już do korków, które w ciągu dnia blokują ruch w mieście. Najgorzej jest na rondzie Unii Europejskiej, gdzie krzyżują się najbardziej ruchliwe ulice. Bywa, że osoby wjeżdżające do Kostrzyna od strony Niemiec, Słubic i Słońska muszą odstać w korku nawet pół godziny! Sprawy nie ułatwia przejazd kolejowy, który dodatkowo spowalnia ruch.

Obwodnica Kostrzyna połączy tereny strefy ekonomicznej - Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej udało się przekonać Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, aby jeden ze zjazdów z obwodnicy był na terenie strefy między osiedlami Drzewice i Szumiłowo. Dla Kostrzyna to świetna wiadomość. Gdy zaczną powstawać tam zakłady, to pojazdy nie będą musiały przejeżdżać przez miasto, aby do nich dotrzeć – mówi Andrzej Kunt, burmistrz Kostrzyna. Ogromne przedsięwzięcie Wiadomo, ze obwodnica Kostrzyna omija miasto od strony północno-zachodniej. Początek projektowanej obwodnicy zlokalizowany jest na wysokości fortu Sarbinowo, a koniec na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 22 i 31 (w rejonie hotelu Bastion). Projektowana długość wynosi 9,18 km. Wybrany wariant zakłada budowę m.in.:

nowego mostu na Warcie

4 skrzyżowań,

niemal 20 obiektów inżynierskich (mostów, wiaduktów, przepustów i przejść dla zwierząt),

miejsca do kontroli pojazdów

ekranów akustycznych.

Obwodnica Kostrzyna w 2027 r.? Obecnie jesteśmy na etapie procedury uzyskiwania decyzji środowiskowej. Wniosek o wydanie decyzji złożyliśmy w październiku 2020 roku. Musimy jednak mieć na uwadze fakt, że poruszamy się w obszarze bardzo cennym przyrodniczo oraz przygranicznym, co czyni proces przygotowania inwestycji znacznie bardziej skomplikowanym oraz czasochłonnym – mówi Anna Jakubowska z zielonogórskiego oddziału GDDKiA.

Obwodnica planowana jest do realizacji w systemie „projektuj i buduj”, co teoretycznie ma przyspieszyć inwestycję. Przetarg na projekt i budowę zostanie ogłoszony prawdopodobnie na początku przyszłego roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to pierwsze samochody powinny pojechać nową drogą na przełomie 2026 i 2027 roku. Spośród trzech propozycji wybrano najdłuższy, ale zarazem najlepszy dla Kostrzyna wariant przebiegu obwodnicy, tzw. wariant zielony. materiały GDDKiA

Co z nowym mostem drogowym na Odrze? Ale obwodnica Kostrzyna to nie wszystko. Od lat mówi się o budowie nowego mostu na Odrze. Obecna przeprawa jest w fatalnym stanie. Obowiązuje to ograniczenie masy całkowitej pojazdów do 7,5 tony. W momencie, gdy Kostrzyn będzie miał obwodnicę, konieczne będzie zapewnienie dogodnego połączenia z Niemcami. Teraz tiry muszą nadkładać kilkadziesiąt kilometrów i przekraczać granicę np. w Świecku.