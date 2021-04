Obywatele Iraku chcieli nielegalnie przekroczyć granicę w Świecku. Zostali zatrzymani. Zamiast do Niemiec trafią do Białegostoku

Karą sześciu miesięcy pozbawia wolności w zawieszeniu na rok, grzywną w wysokości 3 tysięcy złotych, poniesieniem kosztów postępowania sądowego i podaniem wyroku do publicznej wiadomości, a także decyzją o zobowiązaniu do opuszczenia Polski zakończyło się dla obywatela Gruzji udzielenie cudzoziemcom pomocy w niezgodnym z prawem przekraczaniu granicy.

Funkcjonariusze ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Świecku zatrzymali trzech obywateli Iraku za usiłowanie przekroczenie granicy państwowej z Polski do Niemiec. Udało się również zatrzymać Gruzina, który pomagał im w tym procederze. 29-letni Gruzin wiózł Irakijczyków W czwartek (22.04) późnym wieczorem funkcjonariusze ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Świecku zatrzymali do kontroli auto osobowe jadące w kierunku Niemiec. Kierowcą osobówki był 29-letni obywatel Gruzji przewożący trzech pasażerów. W trakcie kontroli funkcjonariusze ustalili, że pasażerowie to nielegalni imigranci, którzy do Polski dostali się, pokonując granicę słowacko-polską.

Obywatele Iraku nie mieli dokumentów Cudzoziemcy nie posiadali przy sobie żadnych dokumentów, jednak jak oświadczyli funkcjonariuszom, są obywatelami Iraku w wieku 26-28 lat. Cała czwórka została zatrzymana. Gruzin będzie miał duże kłopoty Obywatel Gruzji usłyszał zarzut udzielania cudzoziemcom pomocy w przekraczaniu granicy państwowej niegodnie z przepisami. Przyznał się do nich i dobrowolnie poddał się karze 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 1 rok próby. Cudzoziemiec ukarany został również karą grzywny w wysokości 3 tysięcy złotych. - Musi także ponieść koszty postępowania sądowego, a wyrok w jego sprawie podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Słubicach. Gruzin otrzymał także decyzję, na podstawie której opuścić musi nasz kraj. Jego ponowy wjazd do Polski oraz innych krajów strefy Schengen możliwy będzie po roku - mówi mjr Joanna Konieczniak, Rzecznik Prasowy Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Irakijczycy trafili do Białegostoku Natomiast troje obywateli Iraku podczas przesłuchania również przyznało się do usiłowania przekroczenie granicy państwowej z Polski do Niemiec we współdziałaniu z innymi osobami. Dobrowolnie poddali się karze 2 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 1 rok próby. Sąd Rejonowy w Słubicach zadecydował, że do momentu wydania cudzoziemcom decyzji zobowiązujących ich do wyjazdu z Polski przebywać będą w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku. Przeczytaj też: Co za odkrycie! W Świecku odnaleziono szczątki 20 osób. To ofiary niemieckiego obozu pracy

