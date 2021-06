Od 1 lipca mieszkańcy Gorzowa, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy, Lubiszyna i Santoka zapłacą więcej za śmieci

O tym, że cena za odbiór śmieci ma być wyższa od dotychczasowych 24 zł miesięcznie, mówiło się już dawno. Powód? Choćby ten, że zmienił się sposób rozliczania z firmami odbierającymi śmieci. Wcześniej dostawały one co miesiąc taką samą zryczałtowaną kwotę (nawet, jeśli śmieci wywiozły dwa razy więcej). Prawo jednak się zmieniło. Teraz trzeba płacić za tyle śmieci, ile faktycznie zostanie odebranych. Problem jednak w tym, że śmieci produkujemy coraz więcej.

Przez pandemię więcej osób zaczęło pracować w domu, a więc zaczęły one wytwarzać więcej śmieci. Oprócz tego do domów powrócili z innych miast studenci, których wcześniej nie ujmowano w deklaracjach. Poza tym różnica pomiędzy tymi, którzy powinni płacić za śmieci, a tymi, którzy wywiązywali się z tego obowiązku, zrobiła się bardzo duża. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w Gorzowie i pięciu sąsiadujących z miastem gminach mieszka łącznie niecałe 165 tys. osób. Deklaracje dotyczące śmieci ujmowały jednak tylko 133 tys. osób. Przy tak sporej różnicy efekt był do przewidzenia. System przestał się „spinać”.

- Jeszcze na początku 2020 płaciliśmy firmom odbierającym odpady 2,8 mln - 3,2 mln zł miesięcznie. W grudniu zeszłego roku było to już ponad 4 mln zł - mówiła nam wczoraj Katarzyna Szczepańska, przewodnicząca związku gmin MG-6, które odpowiada ze śmieci w Gorzowie oraz Bogdańcu, Deszcznie, Kłodawie, Lubiszynie i Santoku.

Woda nie przeszła

Kilka miesięcy temu był pomysł, by podwyżka opłat za śmieci była uzależniona od wielkości zużytej wody. Ten pomysł jednak upadł, bo mieszkańcy musieliby zostać poinformowani o takim sposobie naliczania opłaty co najmniej rok wcześniej (chodzi o to, że musieliby mieć czas na przygotowanie się do oszczędzania, czyli zużywania mniej wody). Gdy taką metodę próbowano wprowadzić w Warszawie, została ona zaskarżona.