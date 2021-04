Od 1 maja będzie można legalnie nocować w lesie. Wyznaczono do tego specjalne miejsca. Rusza akcja "Zanocuj w lesie"

W całej Polsce wyznaczono obszary o łącznej powierzchni 623 008,73 ha. Rozmiar poszczególnych fragmentów waha się od 5 830 ha (Nadleśnictwo Świdwin, RDLP Szczecinek) do 23 ha (Nadleśnictwo Dębica, RDLP Kraków). Miejsca do biwakowania w lesie nie będą specjalnie wyznaczone. - Nie chcemy zanieczyszczać krajobrazu tablicami. Granice są wyraźnie oznaczone na mapie. Spodziewamy się, że bushcraftowcy oraz surwiwalowcy nie będą mieli problemu z identyfikacją tych granic, korzystając z dostępnych map. W przypadku nadleśnictw nizinnych obszar łatwo będzie zidentyfikować po słupkach oddziałowych. W górach będzie to możliwe jedyne z mapą - mówią leśnicy. Nocleg w lesie jest bezpłatny i każdy może z niego skorzystać.