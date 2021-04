Od poniedziałku 26 kwietnia łagodzenie obostrzeń. Co z Lubuskiem?

W środę 21 kwietnia rząd ma ogłosić regionalizację obostrzeń sanitarnych. Zasugerował to we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski. Oznacza to, że w różnych częściach kraju mają obowiązywać różne obostrzenia. Regionalizacja może obowiązywać już od poniedziałku 26 kwietnia. Największą szansę na poluzowanie ma Podlasie i Podkarpacie. Jak bowiem niedawno mówił minister, na łagodzenie obostrzeń będą mogły liczyć te regiony, w których dzienny wskaźnik zakażeń zejdzie poniżej 30 na 100 tys. mieszkańców.

W naszym regionie wskaźnik zakażeń regularnie spada (zwykle o 1,5 - 2 punkty dziennie). We wtorek 20 kwietnia - według naszych obliczeń - wynosił on już 33,7 os. na 100 tys. mieszkańców. W porównaniu z początkiem miesiąca, gdy wskaźnik przekraczał 70, różnica jest wyraźna. Do poziomu 25-30, przy tym tempie spadku, brakuje jeszcze kilku dni. Kiedy zatem obostrzenia w Lubuskiem zaczną być luzowane?

Regionalne luzowanie obostrzeń w pierwszej kolejności dotyczyć ma powrotu dzieci z klas I-III do szkół oraz odmrażania drobnych usług (fryzjer czy salony piękności). Czy Lubuskie też ma szansę załapać się na to już 26 kwietnia?

Większość łóżek wciąż zajętych

We wtorek przed południem Lubuski Urząd Wojewódzki raportował, że na ogólną liczbę 1528 łóżek dla pacjentów COVID-19 w Lubuskiem zajętych było 916 sztuk. Z kolei na 165 respiratorów dla pacjentów z koronawirusem zajętych było 107 urządzeń. Pocieszające jest jednak to, że osoby, które trafiają do szpitali, są w o wiele lepszym stanie niż te, które trafiały do nich jeszcze kilka dni temu. To daje dobre rokowania jeśli chodzi o spadek zajętości łóżek.

Ile mamy zakażeń?

We wtorek 20 kwietnia w Lubuskiem odnotowano 174 nowe przypadki zakażeń. Do umownej żółtej strefy (wskaźnik zakażeń poniżej 25) powrócił natomiast drugi lubuski powiat. W poniedziałek zrobił to powiat strzelecko-drezdenecki, a we wtorek - żarski. Poza tym powiat międzyrzecki jako ostatni opuścił strefę ciemnoczerwoną (wskaźnik 50-70).