Od wtorku, 1 września, inaczej latamy do Warszawy. Sprawdź, co się zmieniło w rozkładzie lotów!

Na wniosek pasażerów od września 2020 w rozkładzie lotów nastąpią zmiany.

Pasażerowie będą mogli zyskać 10-20 minut.

Lot z Babimostu do Warszawy trwa niewiele ponad godzinę.

Od 1 września będziemy nieco inaczej latać do stolicy i z niej wracać. Co się więc zmieni? Sprawdź!

Pasażerowie domagali się zmian

Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa LOT wznowił od czerwca loty z Zielonej Góry do Warszawy i z odwrotnie - z Warszawy do Zielonej Góry. Wiele osób może w ciągu jednego dnia załatwić swoje sprawy w stolicy. Jednak pasażerowie domagali się pewnych zmian w rozkładzie lotów, by pobyt w Warszawie pozwolił na maksymalne wykorzystanie czasu.